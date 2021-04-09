На Сумщине привлекли к ответственности мать школьницы, которая издевалась над учителями

Как передает Politeka.net, подробности инцидента рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Все произошло еще в декабре прошлого года. В городе Конотоп Сумской области учитель черчения силой выставил за дверь класса 13-летнюю ученицу.

Педагог рассказал, что школьница срывала урок и никак не реагировала на его замечания.

Мама девочки тогда написала заявление в полицию. Правоохранители выяснили, что учитель черчения оказался не единственной "жертвой" восьмиклассницы.

Как оказалось, девочка неоднократно срывала другие уроки и конфликтовала с педагогами школы.

"Из-за возраста школьницы, не достигшим 16 лет, решением суда было привлечено к административной ответственности ее мать", - сообщили в полиции Сумской области.

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