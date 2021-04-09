В Одессе мать избила свою дочь сковородкой

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте полиции области.

Инцидент произошел 7 апреля. Во время конфликта, женщина удалила 10-летнего ребенка раскаленной сковородкой. В итоге девочка получила ожоги бедра и ягодиц I-II степени.

"Девочке оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас она проходит лечение амбулаторно. По этому поводу отец ребенка обратился с заявлением в полицию", - сообщили в полиции.

На мать уже составили админпротокол в ювенальной превенции.

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Ранее мы рассказывали, что одесский патрульный во время задержания хулигана лишился пальца на руке.

Так, жильцы одной из местных многоэтажек пожаловались в полицию на слишком громкую музыку, которая доносилась из соседней квартиры.

Приехав по указанному адресу полицейские обнаружили мужчину в неадекватном состоянии.

Агрессор принялся кидаться на стражей порядка, и во время задержания откусил патрульному часть фалангу одного из пальцев на левой руке.

Напомним, юная украинка так и не дошла до школы, кадры и детали ЧП.

Ранее Politeka писала, что в элитной школе Днепра ученице пробили голову, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, учительница решила "избавиться" от ребенка с тяжелой травмой, разгорелся скандал.