В Одессе мать избила свою дочь сковородкой
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте полиции области.
Инцидент произошел 7 апреля. Во время конфликта, женщина удалила 10-летнего ребенка раскаленной сковородкой. В итоге девочка получила ожоги бедра и ягодиц I-II степени.
"Девочке оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас она проходит лечение амбулаторно. По этому поводу отец ребенка обратился с заявлением в полицию", - сообщили в полиции.
На мать уже составили админпротокол в ювенальной превенции.
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