На Донбассе оборвалась жизнь защитника Украины

Как передает Politeka.net, трагические новости с фронта сообщили в пресс-службе Штаба ООС в Facebook.

В течение суток 8 апреля враг нарушил режим прекращение огня 15 раз.

По украинским позициям открывали огонь из артустановок, минометов, пулеметов, гранатометов, стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов оборвалась жизнь бойца ВСУ. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Стоит отметить, что ВСУ уже четвертый день подряд несут потери на фронте.

Так, в четверг, 8 апреля, погиб военнослужащий из Николаева Денис Юшко. Ему было всего 22 года.





5 апреля в результате вражеских обстрелов не стало Владислава Мороза и Виктора Гелебранта.

6 апреля стало известно о смерти Игоря Байталы.

Напомним, что Украина понесла невосполнимые потери на Донбассе: в ВСУ сообщил печальное известие.

Как сообщала Politeka, Украина оплакивает 30-летнего бойца ВСУ, фото и трагические подробности: "пожертвовал своей жизнью...".

Также Politeka писала, что враг атаковал украинского воина прямо на позиции ВСУ, кадры: "бросился на солдата и порезал...".







