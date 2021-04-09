На Донбассе оборвалась жизнь защитника Украины
Как передает Politeka.net, трагические новости с фронта сообщили в пресс-службе Штаба ООС в Facebook.
В течение суток 8 апреля враг нарушил режим прекращение огня 15 раз.
По украинским позициям открывали огонь из артустановок, минометов, пулеметов, гранатометов, стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов оборвалась жизнь бойца ВСУ. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.
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Стоит отметить, что ВСУ уже четвертый день подряд несут потери на фронте.
Так, в четверг, 8 апреля, погиб военнослужащий из Николаева Денис Юшко. Ему было всего 22 года.
Напомним, что Украина понесла невосполнимые потери на Донбассе: в ВСУ сообщил печальное известие.
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