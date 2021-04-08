Житель Луганщины в нетрезвом состоянии совершил ДТП и пытался скрыться от полиции, доехав до соседнего региона

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Донецкой области.

Так, в сети появились кадры погони донецкий полицейских за виновником ДТП, который доехал аж до Днепропетровщины. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.

Сегодня ночью, 8 апреля, патрульные Донецкой области гнались за водителем легковушки, который совершил ДТП. Когда нарушитель доехал до Днепропетровской области, донецким коллегам пришли на помощь местные правоохранители.

По данным полиции, водитель двигался с превышением скорости, выезжал на встречную полосу и игнорировал требования остановиться. Он не реагировал и на предупредительные выстрелы в воздух. Даже когда в Павлограде легковушке прострелили колеса, мужчина остановился не сразу.

Как стало известно, 43-летний житель Северодонецка Луганской области находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. На нарушителя составили четыре административных протокола.

"Водитель создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Полицейские применили огнестрельное оружие, однако даже с пробитыми шинами он не прекращал движение. Уже в городе Павлоград, совместно с местными полицейскими, нарушитель был задержан", - рассказали в полиции.

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