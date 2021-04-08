Житель Луганщины в нетрезвом состоянии совершил ДТП и пытался скрыться от полиции, доехав до соседнего региона
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Донецкой области.
Так, в сети появились кадры погони донецкий полицейских за виновником ДТП, который доехал аж до Днепропетровщины. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.
Сегодня ночью, 8 апреля, патрульные Донецкой области гнались за водителем легковушки, который совершил ДТП. Когда нарушитель доехал до Днепропетровской области, донецким коллегам пришли на помощь местные правоохранители.
По данным полиции, водитель двигался с превышением скорости, выезжал на встречную полосу и игнорировал требования остановиться. Он не реагировал и на предупредительные выстрелы в воздух. Даже когда в Павлограде легковушке прострелили колеса, мужчина остановился не сразу.
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Никитюк похвасталась интерьером стильного жилища, засветив детскую: «Кто там спрятался?»
Любовные игрища "Холостячки" Мишиной и Эллерта стали достоянием общественности: "Хомяки и кошка"
Вездесущая Осадчая показала детей Ирины Билык в честь особенной даты: "Похож на Кузьму, поразительно!"
Тина Кароль взбудоражила видом в "дешевом" платье за 37 тысяч гривен: "Это курс реабилитации сына..."
Как стало известно, 43-летний житель Северодонецка Луганской области находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. На нарушителя составили четыре административных протокола.
"Водитель создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Полицейские применили огнестрельное оружие, однако даже с пробитыми шинами он не прекращал движение. Уже в городе Павлоград, совместно с местными полицейскими, нарушитель был задержан", - рассказали в полиции.
Напомним, что автомобиль с ребенком взлетел прямо в ров: кадры аварии на объездной дороге в Одессе
Также Politeka сообщала, разбиты семь авто: в Одессе показали кадры масштабных ДТП, все детали