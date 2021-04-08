Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили в Facebook-сообществе "Лікарі України разом".
"5 апреля ушел из жизни опытный преподаватель, научный деятель, искусный врач-педиатр, заботливый отец, дедушка и муж – доцент кафедры педиатрии № 1 и неонатологии Вадим Константинович Шмулич", - говорится в сообщении.
Ранее мы рассказывали, что на Тернопольщине ушла из жизни медик, которая пол жизни проработала на "скорой".
Еднак Мария Михайловна проработала фельдшером в местной скорой помощи 41 год, но ее сердце остановилось 5 апреля после длительной борьбы с вирусом.
Ей было 62 года.
Отметим, что за сутки 7 апреля в Украине коронавирус подтвердился у 19 419 человек, госпитализировали 5 092 больных, умерли 464 пациента, выздоровели 10 032 человека.
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На украинскую границу срочно стягивают военных: что происходит
Всего за время пандемии коронавирусом заразилось почти два миллиона украинцев.
Напомним, локдаун в Украине: Степанов назвал области, где могут послабить карантин.
Как сообщала Politeka, в Киеве из-за локдауна изменили график движения поездов метро: как будет работать транспорт.
Также Politeka писала, что локдаун привел к баснословному подорожанию цен на проезд: начался переполох и проверки.