За свою 53-летнюю научно-практическую деятельность Вадим Константинович стал соавтором многих учебников, научно-методических пособий и статей.

Его не стало на 81- году жизни.

Ранее мы рассказывали, что на Тернопольщине ушла из жизни медик, которая пол жизни проработала на "скорой".

Еднак Мария Михайловна проработала фельдшером в местной скорой помощи 41 год, но ее сердце остановилось 5 апреля после длительной борьбы с вирусом.

Ей было 62 года.

Отметим, что за сутки 7 апреля в Украине коронавирус подтвердился у 19 419 человек, госпитализировали 5 092 больных, умерли 464 пациента, выздоровели 10 032 человека.

Всего за время пандемии коронавирусом заразилось почти два миллиона украинцев.

Напомним, локдаун в Украине: Степанов назвал области, где могут послабить карантин.

Как сообщала Politeka, в Киеве из-за локдауна изменили график движения поездов метро: как будет работать транспорт.

Также Politeka писала, что локдаун привел к баснословному подорожанию цен на проезд: начался переполох и проверки.