В Волынской области удалось отыскать мальчика, о пропаже которого заявила его мама
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Суспільне".
Так, ученика 2-го класса по имени Матвей, который исчез в среду, 7 апреля, в селе Холонов Гороховской общины, и поиски которого начались утром 8 апреля, удалось найти.
На след мальчика наткнулась собака. О находке служебный пес сообщил специальным сигналом полицейскому, который отыскал ребенка.
По состоянию на 13.20 Маленького Матвея достали из болота. Мальчик жив. При каких обстоятельствах ребенок там оказался - пока что неизвестно.
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Сейчас на месте происшествия продолжают работать полицейские различных подразделений.
Заместитель начальника ГУ НП в Волынской области Сергей Козак рассказал, что к поисковым работам привлекли более 100 полицейских, 25 нацгвардейцев, а также около 20 местных жителей.
Мама школьника Наталья Читкайло рассказала, что ее сын вчера гулял с детьми на площадке. В последний раз, по ее словам, ребенка видели люди около 17.00, а на тревогу забили около 21.00.
Инспектор роты специального назначения ГУ Нацполиции области Александр Тарнавский сообщил, что одна группа правоохранителей "прочесывала" лес и территорию вблизи пруда в селе Холонов, а другие полицейские тем временем разделилисьпо секторам и продолжали поиски в других местах, пока не удалось найти ребенка.
Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.
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