На Львовщине будут судить врачей, из-за которых умерла несовершеннолетняя беременная девушка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области.

Так, в суд был направлен обвинительный акт в отношении четырех врачей одной из львовских больниц, которых обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти несовершеннолетней.

Трагедия произошла еще в январе. Четверо врачей (72-летний заведующий инфекционного отделения, 68-летний врач-педиатр, 54-летний врач акушер-гинеколог и 69-летний врач-анестезиолог) ненадлежащим образом оказали помощь 17-летней беременной жительнице Нового Роздола. Медики не обеспечили своевременное и полноценное обследование пациентки, а также не предоставили правильную оценку тяжести состояния ее здоровья, наблюдение и назначение лечения. Вместо того, чтобы должным образом лечить несовершеннолетнюю, больную безосновательно переводили для осмотров из инфекционного в гинекологическое отделение, после чего еще и в приемное отделение больницы. При этом, по данным прокуратуры, ни в одном из этих отделений врачи не оказали больной необходимую медицинскую помощь. Как следствие, потерпевшая скончалась от вирусной инфекции через несколько часов после обращения в больницу.

Врачам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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