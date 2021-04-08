В Одессе пациентка больная коронавирусом умерла сразу после выписки
Как передает Politeka.net, об этом сообщила одесская волонтер Катерина Ножевникова на своей страничке в Facebook.
По ее словам, пенсионерку выписали из стационара с сатурацией 78%, хоть уровень кислорода в крови у здорового человека должен быть 95-99%.
"Сегодня у нас две таких выписки, первая из которых закончилась трагедией. Бабушку выписали из стационара. Она тут же упала в сатурации до 78. Пока внук ехал к нам за концентратором бабушка умерла. Как этот ужас остановить. Я не понимаю", - отметила Ножевникова.
Катерина отметила, что выписывать с больниц таких пациентов врачи просто вынужденны, поскольку нет мест для новых больных.
Волонтер также отметила, что подобные пациенты нуждаются в кислородной терапии ти пока такой человек дойдёт до поликлиники сатурация может опустится ниже 70 и этот поход может стать последним.
Отметим, что за сутки 7 апреля в Украине коронавирус подтвердился у 19 419 человек, госпитализировали 5 092 больных, умерли 464 пациента, выздоровели 10 032 человека.
Всего за время пандемии коронавирусом заразилось почти два миллиона украинцев.
Напомним, локдаун в Украине: Степанов назвал области, где могут послабить карантин.
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