По ее словам, пенсионерку выписали из стационара с сатурацией 78%, хоть уровень кислорода в крови у здорового человека должен быть 95-99%.

"Сегодня у нас две таких выписки, первая из которых закончилась трагедией. Бабушку выписали из стационара. Она тут же упала в сатурации до 78. Пока внук ехал к нам за концентратором бабушка умерла. Как этот ужас остановить. Я не понимаю", - отметила Ножевникова.

Катерина отметила, что выписывать с больниц таких пациентов врачи просто вынужденны, поскольку нет мест для новых больных.

Волонтер также отметила, что подобные пациенты нуждаются в кислородной терапии ти пока такой человек дойдёт до поликлиники сатурация может опустится ниже 70 и этот поход может стать последним.