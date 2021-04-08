В реке нашли тело подростка, которого разыскивали почти два месяца

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Луганской области.

Так, в четверг, 8 апреля, полицейские нашли на Луганщине тело 17-летнего парня, пропавшего в селе Заайдаровка.

"Сегодня в с. Заайдаровка, что вблизи пгт Новопсков, во время очередного осмотра окрестностей и водоемов населенного пункта, в реке Айдар полицейские нашли труп без вести пропавшего 17-летнего Ивана Лихоноса, поиски которого продолжались с 12 февраля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к поискам мальчика были привлечены полицейские, оперативники Управления уголовного розыска, ювенальные полицейские, кинологи, нацгвардейцы, пограничники, спасатели и почти все односельчане парня и волонтеры из соседних поселков.

"Во время розыска парня совместные поисковые группы правоохранителей и местных жителей прочесывали окрестности поселка, осматривали заброшенные постройки, колодцы, лесополосы и водоемы. И вот сегодня, во время очередного обхода реки Айдар, правоохранители обнаружили тело парня, которое специалистами ГСЧС было доставлено на берег", - говорится в сообщении.

В дальнейшем, по словам правоохранителей, будут выясняться обстоятельства смерти Ивана, а окончательная причина смерти будет установлена после проведения вскрытия.

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