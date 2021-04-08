Водитель маршрутки на Львовщине оскорбил участника АТО



Подробности инцидента рассказали на "24 канале".



Все произошло 7 апреля, мужчина направлялся на работу во Львов.

Зайдя в маршрутку он получил отказ от водителя в проезде по удостоверению и ему пришлось заплатить 10 гривен.



В ответ водитель бросил в мужчину деньги и начал кричать.

"Идти садись сзади, чтобы я тебя даже не видел. Все вы такие "воины", – заявил маршрутчик, но не остановился и на этом, начав называть участника АТО свиньей.

Пострадавшему предложили написать заявление полиции, но отказался.

"Стыдно уже удостоверение вытаскивать. Проще заплатить чем каждый раз выслушивать крики и оскорбления при пассажирах", - поделился мужчина.

Ранее мы рассказывали, что во Львове водитель выгнал из автобуса двенадцатилетнего ребенка, который по требованию водителя показал ему ученический билет, но водителю не понравился вид проездного.

Напомним, маршрутчик дважды избил назойливого пассажира в Киеве: кадры разборок.

Ранее Politeka сообщала, что "45 минут замерзали на морозе": водители маршруток не впускают детей в салон, домой приходится идти пешком.

Также Politeka писала, что маршрутчик набросился на школьника и выбросил его на улицу: "Убери свои деньги и освободи машину".