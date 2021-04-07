В Кривом Роге в результате пожара пострадали маленькие дети
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Огонь охватил балкон жилой квартиры расположенной на 4 этаже четырехэтажного жилого дома.
Медикам удалось вывести с квартиры детей, которых сразу же госпитализировали в местную больницу.
"Девочку и мальчика 2013 и 2009 года соответственно, направлено в Криворожской городской клинической больницы №8, с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.
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По информации местных СМИ, пожар удалось ликвидировать соседям еще до приезда спасателей.
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