ВСУ уничтожили позиции боевиков на Донбассе

Как передает Politeka.net, кадры удачной атаки опубликовали на Youtube-канале Боевой группы К-2 54 ОМБр (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Огонь украинские военнослужащие открыли после нарушения противником режима тишины.

"Наемникам не сиделось мирно каждый день, и вечером или ночью они вели обстрелы наших позиций с различного вооружения. Поэтому, разведчики приступили к делу. Провели комплекс разведки различными способами, и в одно из солнечных утра, когда сепаратисты и их кураторы из России начали очередной обстрел наших позиций, нанесли огневой удар с запрещенной вида вооружения", - говориться в сообщении.

В результате обстрела было уничтожено блиндаж и наблюдательный пост врага.

В комментариях под видео украинцы поблагодарили разведчиков за достойный ответ на агрессию врага.