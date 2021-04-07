ВСУ уничтожили позиции боевиков на Донбассе

Как передает Politeka.net, кадры удачной атаки опубликовали на Youtube-канале Боевой группы К-2 54 ОМБр (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Огонь украинские военнослужащие открыли после нарушения противником режима тишины.

"Наемникам не сиделось мирно каждый день, и вечером или ночью они вели обстрелы наших позиций с различного вооружения. Поэтому, разведчики приступили к делу. Провели комплекс разведки различными способами, и в одно из солнечных утра, когда сепаратисты и их кураторы из России начали очередной обстрел наших позиций, нанесли огневой удар с запрещенной вида вооружения", - говориться в сообщении.

В результате обстрела было уничтожено блиндаж и наблюдательный пост врага.

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В комментариях под видео украинцы поблагодарили разведчиков за достойный ответ на агрессию врага.

"Пусть посмотрят ребята с той стороны границы, что многих из них ожидает в случае нападения. Давайте жить мирно. Да, видно как один убегает по траншее", "Отличная работа! Браво! Слава Украине", "Ребята вы самые лучшие", - писали под видео.

Напомним, только за последние два дня в зоне боевых действий на Донбассе погибло три бойца ВСУ. 5 апреля в результате вражеских обстрелов не стало Владислава Мороза и Виктора Гелебранта.
6 апреля стало известно о смерти Игоря Байталы.