ВСУ уничтожили позиции боевиков на Донбассе
Как передает Politeka.net, кадры удачной атаки опубликовали на Youtube-канале Боевой группы К-2 54 ОМБр (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Огонь украинские военнослужащие открыли после нарушения противником режима тишины.
"Наемникам не сиделось мирно каждый день, и вечером или ночью они вели обстрелы наших позиций с различного вооружения. Поэтому, разведчики приступили к делу. Провели комплекс разведки различными способами, и в одно из солнечных утра, когда сепаратисты и их кураторы из России начали очередной обстрел наших позиций, нанесли огневой удар с запрещенной вида вооружения", - говориться в сообщении.
В результате обстрела было уничтожено блиндаж и наблюдательный пост врага.
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