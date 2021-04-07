На Донбассе 14-летнюю девочку избили и заставили обнаженной купаться в водоеме
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
По данным прокуратуры, инцидент произошел в Торецке в воскресенье, 4 апреля. В тот день 14-летняя школьница вместе с подругами пригласила к водоему свою одноклассницу, на которую держала личную обиду.
Сначала девушки оскорбляли потерпевшую, а затем причинили ей телесные повреждения и заставили купаться обнаженной в водоеме. В результате указанных действий девушка получила забойные раны лица и головы.
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При этом свои действия девушки снимали на смартфон и выкладывали видео в соцсети, однако в дальнейшем удалили.
"Сейчас досудебное расследование продолжается. Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, свидетели и лица, причастные к совершенному уголовному правонарушению", - говорится в сообщении.
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