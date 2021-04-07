В больницу также попала и мать

В Херсоне в больницу попали три истощенных ребенка

Вопиющие подробности рассказали в местном издании "Типичный Херсон".

3-летнюю девочку, ее 5-летнего и 6-месячного братьев доставили в медучреждение на "скорой".

В больницу малыши попали после того, как их мать заметила у одного из мальчиков кровавый понос. Прибывшие на место медики приняли решение госпитализировать всех детей.

У детей диагностировали острый гастроэнтероколит, гемаколит, дефицит веса, у маленького ребенка еще и запущен атопический дерматит.

Кроме того, в больницу попала их 25-летняя мать.





Как оказалось, дети стоят на учете, поскольку воспитываются в семье, попавшей в сложные жизненные обстоятельства.

Доход семья получает только из соцвыплат и временных подработок отца.