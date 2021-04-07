В Херсоне в больницу попали три истощенных ребенка

Вопиющие подробности рассказали в местном издании "Типичный Херсон".

3-летнюю девочку, ее 5-летнего и 6-месячного братьев доставили в медучреждение на "скорой".

В больницу малыши попали после того, как их мать заметила у одного из мальчиков кровавый понос. Прибывшие на место медики приняли решение госпитализировать всех детей.

Популярные статьи сейчас

Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."

Тина Кароль взбудоражила видом в "дешевом" платье за 37 тысяч гривен: "Это курс реабилитации сына..."

Размалеванная Оля Полякова переборщила с увеличением губ и не только: "Без фильтров..."

Раскрыта тайна внезапной смерти актрисы-красотки, ей было всего 29 лет: "Гостила у родителей..."

Перенесшего инсульт дядю Жору настигло новое несчастье, появились подробности: «Просто в шоке...»
Показать еще
У детей диагностировали острый гастроэнтероколит, гемаколит, дефицит веса, у маленького ребенка еще и запущен атопический дерматит.

Кроме того, в больницу попала их 25-летняя мать.

Как оказалось, дети стоят на учете, поскольку воспитываются в семье, попавшей в сложные жизненные обстоятельства.
Доход семья получает только из соцвыплат и временных подработок отца.

Ранее мы сообщали, что в Харькове женщина регулярно избивала своего 10-летнего ребенка

Инспекторы обнаружили девочку с многочисленными ушибами и травмами разной тяжести. Ее госпитализировали: врачи диагностировали у нее гематомы и черепно-мозговую травму.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".