В Херсоне в больницу попали три истощенных ребенка
Вопиющие подробности рассказали в местном издании "Типичный Херсон".
3-летнюю девочку, ее 5-летнего и 6-месячного братьев доставили в медучреждение на "скорой".
В больницу малыши попали после того, как их мать заметила у одного из мальчиков кровавый понос. Прибывшие на место медики приняли решение госпитализировать всех детей.
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Ранее мы сообщали, что в Харькове женщина регулярно избивала своего 10-летнего ребенка
Инспекторы обнаружили девочку с многочисленными ушибами и травмами разной тяжести. Ее госпитализировали: врачи диагностировали у нее гематомы и черепно-мозговую травму.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".