Мама в это время уехала в Киев

На Кировоградщине девушка забила до смерти своего родного брата

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на CBN.

Трагедия произошла в селе Песчаный Брод в Новоукраинском районе Кировоградской области.

Журналисты, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, сообщают, что 21-летняя девушка забила палкой до смерти своего родного брата. Мальчику было всего 7 лет.

Известно, что всего в семье трое детей. С одним из них мама поехала в Киев на лечение и оставила девушку дома на хозяйстве вместе с младшим братом.

По неизвестным причинам 21-летняя сестра забила его до смерти. Ребенка похоронили на прошлой неделе.

О личности девушки, которая пошла на убийство 7-летнего мальчика, пока что не сообщается. Также нет информации об обстоятельствах, при которых произошло убийство, и о наказании, которое грозит 21-летней жительнице Кировоградщины.

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