Она посвятила себя работе... Светлая память

Не Тернопольщине ушла из жизни фельдшер, которая пол жизни проработала на "скорой"

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщила подруга и коллега покойной на своей страничке в Facebook.

Еднак Мария Михайловна проработала фельдшером в местной скорой помощи 41 год, но ее сердце остановилось 5 апреля после длительной борьбы с вирусом.

Ей было 62 года.

"Она посвятила себя работе, на которой провела большую часть своей жизни, 41год, добросовестно прикладывала усилия, чтобы вырвать из рук этого тяжелого недуга не одного человека, а самой не удалось выстоять!", - рассказала подруга медика.

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Павел Писковацкий был семейным врачом клиники, в которой лечили не только украинцев, но и пациентов со всего мира.

Он разбирался в кардиохирургии, госпитальной терапии, специализировался на борьбе с инфекционными болезнями.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 6 апреля, подтвердили 15 415 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 636 детей и 437 медработников. Вирус забрал жизни 481 украинца.

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