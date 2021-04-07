Не Тернопольщине ушла из жизни фельдшер, которая пол жизни проработала на "скорой"
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщила подруга и коллега покойной на своей страничке в Facebook.
Еднак Мария Михайловна проработала фельдшером в местной скорой помощи 41 год, но ее сердце остановилось 5 апреля после длительной борьбы с вирусом.
Ей было 62 года.
"Она посвятила себя работе, на которой провела большую часть своей жизни, 41год, добросовестно прикладывала усилия, чтобы вырвать из рук этого тяжелого недуга не одного человека, а самой не удалось выстоять!", - рассказала подруга медика.
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Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 6 апреля, подтвердили 15 415 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 636 детей и 437 медработников. Вирус забрал жизни 481 украинца.
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