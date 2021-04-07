В Тернополе умерла больная вирусом 26-летняя роженица

Трагические подробности сообщили в лабораторном центре Тернопольщины, передает "ТСН".

Известно, что женщина была на последних неделях беременности.

"Сейчас могу лишь сказать, что к счастью, ребенка удалось спасти", - сообщила начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Ольга Ярмоленко.

В областном перинатальном центре сообщили, что роженице предоставили всю необходимую помощь.

Ранее мы сообщали, что от коронавируса умерла 28-летняя врач-педиатр Заставнивской многопрофильной больницы в Черновицкой области Марьяна Малинник.

Она была на восьмом месяце беременности и ждала первенца.

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