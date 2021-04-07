В Тернополе умерла больная вирусом 26-летняя роженица
Трагические подробности сообщили в лабораторном центре Тернопольщины, передает "ТСН".
Известно, что женщина была на последних неделях беременности.
"Сейчас могу лишь сказать, что к счастью, ребенка удалось спасти", - сообщила начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Ольга Ярмоленко.
В областном перинатальном центре сообщили, что роженице предоставили всю необходимую помощь.
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Она была на восьмом месяце беременности и ждала первенца.
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