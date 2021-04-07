В Харькове умерла акушер-гинеколог

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили в Facebook-сообществе "Лікарі України разом".

Сердце акушера-гинеколога харьковского Городского перинатального центра Мурзаевой Ирины Игоревны остановилось на 62 году жизни.

"Весь коллектив скорбит об утрате большого профессионала и замечательного, доброго, светлого человека. Память о таких людях навсегда останется в благодарных сердцах тысяч пациенток и коллег! Светлая память и земля пухом", - говорится в сообщении.

Украинцы были шокированы невосполнимой утратой и выразили соболезнования родным и близким медика.

"Какой кошмар! Светлая память прекрасному человеку", "Невозможно поверить и понять невозможно! Красивая, веселая, открытая, любящая жизнь... Пусть ее путь будет лёгким.. Светлая память Ирочке...", Боже мой! Ирина Игоревна! Всегда полна была сил, энергии, позитива! Добрейшей души человек! Пусть Земля вам будет пухом! Светлая память о Вас навсегда останется тут, на Земле!!!", - писали в сети.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 6 апреля, подтвердили 15 415 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 636 детей и 437 медработников. Вирус забрал жизни 481 украинца.

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