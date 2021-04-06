В Черновицкой области от осложнений COVID-19 умерла беременная врач

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения Черновицкой областной государственной администрации.

Так, стало известно, что на Буковине от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 29-летняя врач-педиатр Марьяна Малинник.

"Коллектив Департамента охраны здоровья облгосадминистрации и вся медицинская община Черновицкой области выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу непоправимого горя – преждевременной смерти врача-педиатра КНП "Заставненский ОК" Малинник Марьяны Васильевны и ее нерожденного ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Марьяна Васильевна в 2015 году окончила Буковинский государственный медицинский университет по специальности "Педиатрия". После интернатуры она стала врачом-педиатром в Заставненский больнице.

"Приветливая и искренняя, замечательный врач, которая всегда спешила на помощь своим пациентам, чуткий к проблемам других, хороший специалист своего дела. Коварная коронавирусная инфекция COVID-19 остановила сердце молодой женщины на 29-м году жизни. Трудно найти слова утешения, когда происходит непоправимое – смерть молодого человека", - говорится в сообщении.

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