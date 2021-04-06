На Донбассе во время несения службы умер правоохранитель из Киевщины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Так, в Луганской области на блокпосту оборвалась жизнь 34-летнего инспектора батальона особого назначения "Миротворец" ГУНП в Киевской области Дениса Миронова.

"Полицейские Киевщины выражают соболезнования родным и близким умершего Миронова Дениса Юрьевича. 34-летний инспектор батальона особого назначения "Миротворец" ГУНП в Киевской области Миронов Денис Юрьевич скончался 6 апреля в 8:30 во время несения службы на блокпосту на окраине города Сватово Луганской области", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что за период службы старший лейтенант полиции зарекомендовал себя как опытный работник, который добросовестно и добросовестно относился к выполнению своих функциональных обязанностей.

"В профессиональной деятельности строго придерживался законности. В отношениях с коллегами по работе был тактичным и внимательным, пользовался авторитетом и уважением у руководства и среди личного состава. Выражаем соболезнования родным и близким Дениса Юрьевича. Светлая память", - говорится в сообщении.

При этом информации о причинах смерти полицейского пока что нет.

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