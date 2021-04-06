Она надеялась, что все пройдет...

В Хмельницком от коронавируса умерла молодая учительница

Трагическими подробностями поделились знакомые Татьяны Ежонковой в комментарии "Обозревателю".



28-летняя женщина ухаживала за своим 77-летним дедушкой и была вынуждена лечиться дома.

"У нее поднялась температура. Она сдала тест на коронавирус, он оказался положительным. Как раз были каникулы, она все это переносила дома, ухаживала за дедушкой, надеялась, что все у нее пройдет. Но с каждым днем ей становилось все хуже, и уже в пятницу, 26 марта, ее забрала скорая помощь", - рассказала подруга Татьяны Ольга.

Спустя несколько дней, ее состояние ухудшилось и женщину пришлось переводить на ИВЛ.

"А последнее ее сообщение я получила в понедельник, 29 марта. Она попросила сказать всем родным и друзьям, что она всех любит. На этом наша связь оборвалась", – поделилась подруга женщины.

Отметим, что за прошедшие сутки, 5 апреля, в Украине зафиксировали 13 276 новых случаев коронавирусной болезни, умерли 430 больных, выздоровели 10 240 человек.



