В Одессе от осложнений коронавируса умер врач и преподаватель
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили в Facebook-сообществе "Лікарі України разом".
Павел Писковацкий был семейным врачом клиники, в которой лечили не только украинцев, но и пациентов со всего мира.
Он разбирался в кардиохирургии, госпитальной терапии, специализировался на борьбе с инфекционными болезнями.
"Свою практику кандидат медицинских наук совмещал с преподаванием в Одесском медуниверситете, передавая уникальные знания студентам. Участники научного кружка кафедры внутренней медицины, который он возглавлял, много раз получали награды на всеукраинских конференциях и олимпиадах", - говориться в сообщении.
Украинцы выразил искренние соболезнования родным и близким покойного.
"Сколько уже врачей умерло в Украине. Всем земля пухом", "Вечная память", " Царство небесное", - писали в комментариях под постом.
Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на утро, 6 апреля, достигло отметки уже в 1 769 164 человека.
Отметим, что за прошедшие сутки 5 апреля в Украине зафиксировали 13 276 новых случаев коронавирусной болезни, умерли 430 больных, выздоровели 10 240 человек.
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