В Одессе от осложнений коронавируса умер врач и преподаватель

Как передает Politeka.net , трагическую новость сообщили в Facebook-сообществе "Лікарі України разом".

Павел Писковацкий был семейным врачом клиники, в которой лечили не только украинцев, но и пациентов со всего мира.

Он разбирался в кардиохирургии, госпитальной терапии, специализировался на борьбе с инфекционными болезнями.

"Свою практику кандидат медицинских наук совмещал с преподаванием в Одесском медуниверситете, передавая уникальные знания студентам. Участники научного кружка кафедры внутренней медицины, который он возглавлял, много раз получали награды на всеукраинских конференциях и олимпиадах", - говориться в сообщении.