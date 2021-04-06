На Донбассе в понедельник, 5 апреля, погиб 49-летний украинский военный

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на официальную страницу 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

Известно, что младший сержант Виктор Гелебрант погиб от вражеской пули, попавшей ему в голову.

"Со жгучей болью должны сообщить о горькой потере в наших рядах... Вечером 5 апреля рашитский палач вышел на охоту: выстрелом в голову из стрелкового оружия был убит наш побратим младший сержант Гелебрант Виктор Васильевич. Боец находился на боевом дежурстве и находился в средствах индивидуальной защиты. К большому сожалению, ранение было несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.

У погибшего остались жена и сын.

"Командование и личный состав бригады выражает глубокие соболезнования родным Героя – жене и сыну. Навсегда 49..." - добавили в 92-й ОМБр.

Как известно, по данным штаба ООС, за прошедшие сутки, 5 апреля, на Донбассе погибли двое бойцов ВСУ. Также в результате обстрелов со стороны боевиков на востоке Украины погиб боец из Черкасской области Владислав Мороз. Он погиб от пулевого ранения вблизи населенного пункта Спартак Ясиноватского района Донецкой области.

Напомним, что Украина понесла невосполнимые потери на Донбассе: в ВСУ сообщил печальное известие.

Как сообщала Politeka, Украина оплакивает 30-летнего бойца ВСУ, фото и трагические подробности: "пожертвовал своей жизнью...".

Также Politeka писала, что враг атаковал украинского воина прямо на позиции ВСУ, кадры: "бросился на солдата и порезал...".