Она сидела под домом после того, как ее избил сын.

"Патрульные прибыли на место происшествия и увидели на скамейке у подъезда 77-летнюю пенсионерку с телесными повреждениями, всю в крови. Она сообщила полицейским, что ее избил сын, который сейчас находится дома. Женщине сразу вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении.

Полицейские направились в квартиру, где пребывал мужчина. Он вел себя агрессивно и правоохранителям пришлось вызвать подкрепление и задержать преступника.