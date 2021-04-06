Ранее мы рассказывали, что под Харьковом сын убил мать. Мужчина, проживая со своей 81-летней матерью, пригласил в квартиру друзей, с которыми распивал спиртное.
После ужина мужчина зашел в комнату матери, увидел там беспорядок - из-за этого между родственниками случился конфликт.
Напомним, что неадекват открыл стрельбу посреди улицы, есть пострадавший: подробности из Одесской области
Недетское увлечение сына Пугачевой и Галкина вызвало ажиотаж, видео уже в сети: "В таком возрасте, такое хобби..."
Размалеванная Оля Полякова переборщила с увеличением губ и не только: "Без фильтров..."
Общенациональный локдаун: Степанов выступил с заявлением, "Будем просить граждан..."
Остапчук изменился до неузнаваемости, придирчивый Данилко не сдержал эмоций: "Вова, наконец..."
ЧП во время съемок "Мир наизнанку", Дмитрию Комарову пришлось нелегко: "К большому сожалению..."
Как сообщала Politeka, в Одессе подростки напали на пункт обогрева и принялись угрожать генералом: видео разборок
Также Politeka писала, дерзкий подросток промышляет в Одессе, видео: "Так заколядовал, что вместо «гостинца» унес..."