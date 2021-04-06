В Днепре мужчина избил собственную мать
Как передает Politeka.net, подробности инцидента рассказали на Facebook-страничке пресс-службы полиции области.
К правоохранителям обратился прохожий, который увидел окровавленную женщину.
Она сидела под домом после того, как ее избил сын.
"Патрульные прибыли на место происшествия и увидели на скамейке у подъезда 77-летнюю пенсионерку с телесными повреждениями, всю в крови. Она сообщила полицейским, что ее избил сын, который сейчас находится дома. Женщине сразу вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении.

полиция, полиция Украины

Полицейские направились в квартиру, где пребывал мужчина. Он вел себя агрессивно и правоохранителям пришлось вызвать подкрепление и задержать преступника.
В результате нападения женщина получила переломы носа и руки.

Ранее мы рассказывали, что под Харьковом сын убил мать. Мужчина, проживая со своей 81-летней матерью, пригласил в квартиру друзей, с которыми распивал спиртное.

После ужина мужчина зашел в комнату матери, увидел там беспорядок - из-за этого между родственниками случился конфликт.

Напомним, что неадекват открыл стрельбу посреди улицы, есть пострадавший: подробности из Одесской области

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