В Днепре скончалась больная коронавирусом роженица

Как передает Politeka.net, об этом сообщил главврач больницы имени Мечникова Сергей Риженко на своей страничке в Facebook.

По его словам, сейчас в КОВИД-корпусе медучреждения находятся 130 человек, 24 из них крайне тяжёлых и критичных.

В комментарии "Суспільному" медик отметил, что женщине сделали кесарево сечение, после чего она три недели находилась в реанимации.