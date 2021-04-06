В Днепре скончалась больная коронавирусом роженица
Как передает Politeka.net, об этом сообщил главврач больницы имени Мечникова Сергей Риженко на своей страничке в Facebook.
По его словам, сейчас в КОВИД-корпусе медучреждения находятся 130 человек, 24 из них крайне тяжёлых и критичных.
В комментарии "Суспільному" медик отметил, что женщине сделали кесарево сечение, после чего она три недели находилась в реанимации.
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