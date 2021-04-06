В Днепре скончалась больная коронавирусом роженица

Как передает Politeka.net, об этом сообщил главврач больницы имени Мечникова Сергей Риженко на своей страничке в Facebook.

По его словам, сейчас в КОВИД-корпусе медучреждения находятся 130 человек, 24 из них крайне тяжёлых и критичных.

В комментарии "Суспільному" медик отметил, что женщине сделали кесарево сечение, после чего она три недели находилась в реанимации.

"Тишина, только пиканье и шуршание аппаратов ИВЛ. В операционной: на лице умирающей мамы улыбка при крике рождения ребёнка, которого спасли путём кесарево сечения", - написал медик.

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Также Риженко отметил, что несмотря на катастрофическую ситуацию с пандемией в Украине люди продолжают веселиться и нарушать карантинные правила.
Отметим, что за прошедшие сутки 5 апреля в Украине зафиксировали 13 276 новых случаев коронавирусной болезни, умерли 430 больных, выздоровели 10 240 человек.

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