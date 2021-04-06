В поезде "Константиновка — Киев" произошло ЧП

Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили в пресс-службе " Укрзалізниці ".

В вагоне, в котором находились 11 человек, началась стрельба.

По предварительной информации, огонь из табельного оружие отрыли военнослужащие. Нарушителей пришлось снимать с маршрута при помощи спецназа.

Из-за произошедшего поезд задерживается в пути на 6 часов. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.

Ранее мы рассказывали, что проводница поезда Днепр-Одесса показала, что после себя оставили подростки, которые ехали на соревнование.

На опубликованных кадрах было видно, что неубранный мусор, разломанные крепления для занавесок были в 7 купе вагона.

Также мы сообщали, что пассажирка поезда Ворохта-Киев, которым она возвращалась в столицу из Ивано-Франковской области, пожаловалась на условия поездки - из окон текла вода. При этом ее интенсивность была такой силы, что вся постель украинки была мокрой.





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