В поезде "Константиновка — Киев" произошло ЧП
Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили в пресс-службе "
В вагоне, в котором находились 11 человек, началась стрельба.
По предварительной информации, огонь из табельного оружие отрыли военнослужащие. Нарушителей пришлось снимать с маршрута при помощи спецназа.
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Из-за произошедшего поезд задерживается в пути на 6 часов. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.
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На опубликованных кадрах было видно, что неубранный мусор, разломанные крепления для занавесок были в 7 купе вагона.
Также мы сообщали, что пассажирка поезда Ворохта-Киев, которым она возвращалась в столицу из Ивано-Франковской области, пожаловалась на условия поездки - из окон текла вода. При этом ее интенсивность была такой силы, что вся постель украинки была мокрой.
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