Украина понесла новые потери на Донбассе - за сутки погибли двое бойцов ВСУ
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
Так, в сводке сообщают, что в течение минувших суток, 5 апреля, боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня. К сожалению, в результате обстрелов в зоне ООС погибли двое украинских защитников.
"В результате вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников", - сообщают в штабе ООС.
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По данным штаба, на Приазовье вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи населенного пункта Золотое-4 захватчики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле Новоалександровки – из стрелкового оружия.
В штабе ООС подчеркнули, что на обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли ответный огонь.
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