Украина понесла новые потери на Донбассе - за сутки погибли двое бойцов ВСУ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Так, в сводке сообщают, что в течение минувших суток, 5 апреля, боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня. К сожалению, в результате обстрелов в зоне ООС погибли двое украинских защитников.

"В результате вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников", - сообщают в штабе ООС.

По данным штаба, на Приазовье вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Золотое-4 захватчики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле Новоалександровки – из стрелкового оружия.

В штабе ООС подчеркнули, что на обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли ответный огонь.

Напомним, что Украина понесла невосполнимые потери на Донбассе: в ВСУ сообщил печальное известие.

Как сообщала Politeka, Украина оплакивает 30-летнего бойца ВСУ, фото и трагические подробности: "пожертвовал своей жизнью...".

Также Politeka писала, что враг атаковал украинского воина прямо на позиции ВСУ, кадры: "бросился на солдата и порезал...".