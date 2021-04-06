Трое несовершеннолетних ограбили магазин в Запорожье

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в местном паблике в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Это что-то новенькое. Трое бандюганов бомбанули кассу эко-лавки на 8к гривен. Разруливать вопрос приехал батя", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах с места видно, что дети, которым судя внешнему виду всего от 5 до 8 лет, стоят возле правоохранителей. Позже к ним приехали родители.

Украинцы в сети были шокированы произошедшим.

"Такие маленькие, а уже знают, где брать деньги" , "А ведь кто-то начинает с жвачек...", "Мне почему-то их жалко", "Это если уже в таком возрасте они смогли такое, то что же будет дальше.!", "С таким "успехом" в колонии начнут романтику жизни познавать. Папашу лишить прав", "Самое обидное - это то, что их с самого маленького возраста учат этому их же родители, и потом подрастая они просто не представляют себе другой иной жизни, они думают что так в мире и устроенно", - писали в комментариях под видео.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

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