Во Львове умер украинский врач-хирург

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-страничке Детской больницы на Орлика.

"С глубокой грустью извещаем, что сегодня отошел в вечность врач-хирург нашего учреждения, многолетний председатель профсоюзной организации МДКБ Коноварт Богдан Николаевич. Выражаем искренние соболезнования семье и близким", - говорится в сообщении.

Дочь медика Ярина не может поверить в произошедшее.

"Только мама забрала отца к себе. Теперь вы вдвоем, и вам хорошо и легко. Вы вдвоем, как всю жизнь. Обнявшись. Следите за нами ... Коноварт Богдан Николаевич спас тысячи жизней. И я буду благодарна всем, кто вспомнит его как пациент или коллега. Он посвятил медицине 60 лет своей жизни, и это была одна из его самых высоких заслуг! Боже, как нам справиться", - написала девушка на своей страничке в Facebook.

Кроме коллектива больницы, украинцы также выразил искренние соболезнования родным и близким покойного.

"Вечная память родителям! Доктор с большой Буквы", "Ушел в вечность замечательный, отзывчивый и умный человек, хирург с большой буквы. Искренние соболезнования семье, а родителям - царство небесное и вечная память", "Царство небесное и вечная память. Был искренним и добрым человеком, а также прекрасным хирургом с золотыми руками", - писали в сети.



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