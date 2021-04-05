В Днепре произошло жестокое убийство бизнесмена
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Департамента уголовного розыска.
Так, 30 марта в полицию Днепропетровщины поступило сообщение об исчезновении 42-летнего мужчины. Он 29 марта уехал на собственном авто по делам, однако домой не вернулся. При этом близким мужчина о своем местонахождении не сообщил, а его телефоны были отключены.
Впоследствии стало известно, что в пригороде сгорел автомобиль без вести пропавшего, внутри которого обнаружены обгоревшие человеческие кости.
Недетское увлечение сына Пугачевой и Галкина вызвало ажиотаж, видео уже в сети: "В таком возрасте, такое хобби..."
Недетское увлечение сына Пугачевой и Галкина вызвало ажиотаж, видео уже в сети: "В таком возрасте, такое хобби..."
Магнитные бури сильно ударят по украинцам уже в ближайшие дни, озвучены даты: "Пик шторма..."
Пышка Каменских и бородатый Потап удивили украинцев: как выглядела звездная пара 13 лет назад
Хитрец "Холостяк" Заливако пошел вразнос на личных свиданиях с красотками: "Кто разделся, а кто..."
Оперативники установили предполагаемого подозреваемого.
"По результатам проведения следственных действий изъято немало интересного, в том числе гранату. Любитель боеприпасов задержан и ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины", - говорится в сообщении.
Уже на следующий день, 1 апреля, полицейские получили доказательства безоговорочной причастности задержанного к совершению страшного убийства.
"Злоумышленник в содеянном не признается, в настоящее время мотивы совершения жестокого убийства устанавливаются. Убийце избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, убитым был днепровский владелец оружейного магазина Анатолий Мищенко.
Напомним, что трагедия произошла с мужчиной в Одессе, страшные кадры: "прямо на глазах у людей..."
Также Politeka сообщала, что "Пытался успокоить": дети "вывели из себя" мужчину в Тернополе, неадекват схватился за пистолет.