В Днепре произошло жестокое убийство бизнесмена

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Департамента уголовного розыска.

Так, 30 марта в полицию Днепропетровщины поступило сообщение об исчезновении 42-летнего мужчины. Он 29 марта уехал на собственном авто по делам, однако домой не вернулся. При этом близким мужчина о своем местонахождении не сообщил, а его телефоны были отключены.

Впоследствии стало известно, что в пригороде сгорел автомобиль без вести пропавшего, внутри которого обнаружены обгоревшие человеческие кости.

Оперативники установили предполагаемого подозреваемого.

"По результатам проведения следственных действий изъято немало интересного, в том числе гранату. Любитель боеприпасов задержан и ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины", - говорится в сообщении.

Уже на следующий день, 1 апреля, полицейские получили доказательства безоговорочной причастности задержанного к совершению страшного убийства.

"Злоумышленник в содеянном не признается, в настоящее время мотивы совершения жестокого убийства устанавливаются. Убийце избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, убитым был днепровский владелец оружейного магазина Анатолий Мищенко.

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