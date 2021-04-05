В Болграде Одесской области мужчина открыл огонь по бездомным животным и попал в прохожего
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
По данным правоохранителей, инцидент произошел вечером 4 апреля. В результате обстрела пострадал 30-летний переводчик, бывший школьный учитель. Он получил ранение из пневматического пистолета.
Как выяснилось, пулей в него случайно попал 62-летний местный житель, который, по данным местных СМИ, из своего окна открыл стрельбу по бездомным собакам.
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Известно, что мужчина шел по аллее на улице Инзовской, как вдруг услышал хлопок и почувствовал боль в животе. Раненый мужчина самостоятельно вызвал себе скорую и позвонил в полицию.
Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали. Стрелок повредил ему желчный пузырь и печень, а также пуля задела артерию. В результате выстрела бывший учитель потерял много крови и сейчас находится в тяжелом состоянии.
Правоохранители задержали догхантера и открыли уголовное производство по ст. 128 (неосторожное нанесение средних или тяжких телесных повреждений) УК Украины. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве живодер избил пса и выбросил его на мороз.
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