Украинка полгода хранила труп ребенка в сарае

Об этом пишет пресс-служба областной полиции.

В октябре 2020 года 34-летняя женщина родила дома мертвого ребенка и спрятала его в сарае.

Сожителю, который тогда уехал на заработки, она сообщила, что оставила младенца в больнице.

2 апреля нетрезвая женщина в пылу ссоры призналась, что ребенок умер - она отдала мужчине сверток, в котором якобы находилось тело ребенка. Сожитель якобы закопал труп на огороде, но на следующий день не выдержал и заявил в полицию, что малышку похоронила его сожительница.

Полицейские раскопали тело ребенка, которое уже начало разлагаться.

Правоохранители выяснили - женщина не стояла на учете у гинеколога во время беременности и никому не рассказывала о смерти дочери. У нее уже есть двое малолетних детей.

Следователи открыли уголовное производство по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка, ей грозит срок до пяти лет.

Ранее мы писали, что в Харькове у ребенка остановилось сердце по дороге в больницу.

Об этом сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.

3 апреля медикам поступил экстренный вызов – стало плохо двухмесячному мальчику.

Во время транспортировки сердце малыша остановилось.

Благодаря проведению сердечно-легочной реанимации сердце мальчика удалось запустить. В специальном неонатальном кювете на аппарате ИВЛ ребенка доставили в больницу.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.