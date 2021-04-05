Украинка полгода хранила труп ребенка в сарае
Об этом пишет пресс-служба областной полиции.
В октябре 2020 года 34-летняя женщина родила дома мертвого ребенка и спрятала его в сарае.
Сожителю, который тогда уехал на заработки, она сообщила, что оставила младенца в больнице.
2 апреля нетрезвая женщина в пылу ссоры призналась, что ребенок умер - она отдала мужчине сверток, в котором якобы находилось тело ребенка. Сожитель якобы закопал труп на огороде, но на следующий день не выдержал и заявил в полицию, что малышку похоронила его сожительница.
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Об этом
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Во время транспортировки сердце малыша остановилось.
Благодаря проведению сердечно-легочной реанимации сердце мальчика удалось запустить. В специальном неонатальном кювете на аппарате ИВЛ ребенка доставили в больницу.
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Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.