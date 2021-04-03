Харьковчанка потеряла ребенка из-за халатности врача

Как передает Politeka.net, подробности трагедии сообщили в отделе коммуникаций полиции в Харьковской области.

Правоохранители выяснили, что года назад в родильном отделении одной из местных больниц заведующий отделением провел некачественное обследование состояния пациентки и ее плода.

"Врач назначил женщине медицинские средства в необоснованных дозах, не осуществил мониторинг состояния матери и плода, не провел ультразвуковое исследование, а также несвоевременно провел индукцию родовой деятельности, что обусловило развитие внутриутробной гибели плода", - сообщили в полиции.

Ребенок мог бы родится живым, если бы врач сделал все правильно.

Теперь медику грозит тюремный срок на 3 года.



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Теперь женщина борется с последствиями ненужного хирургического вмешательства.

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