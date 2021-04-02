Многие актеры, которых помнят в том числе благодарая сериалу "Бригада", рано ушли из жизни
Культовый сериал вышел в 2002 году, многие до сих пор пересматривают его с ностальгией.
Андрей Панин (1962 – 2013) заслуженный артист России, принял участие в сьемках "Бригады", и сыграл он свою роль потрясающе.
Погиб актер при неопределенных обстоятельствах в 2013 году. Говорят, что на самом деле его убили и выдали еще несчастный случай. Актеру было всего 50 лет.
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Николай Еременко-младший (1949 – 2001) народный артист России, заслуженный артист РСФСР. Сыграл актер отца Космоса - одного из главных героев культового сериала. Умер актер в Москве в 2001 году от инсульта.
Петр Меркурьев (1943 – 2010) в сериале сыграл профессора. Умер актер и музыкант в возрасте 67 лет в Москве.
Александра Назарова (1940 – 2019) известна по роли бабушки Оли в сериале “Бригада”.
Александр Белявский (1932 – 2012) сыграл в сериале Виктора Петровича.
Александр Дедюшко (1962 – 2007) разбился в автокатастрофе в 2007 году.
Напомним, умерла легендарная советская актриса и режиссер.
Как сообщала Politeka, ушел из жизни украинский певец Андрей Коропчук.
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