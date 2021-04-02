В Днепре умерла многодетная мать, которая в результате пожара получила 96% ожогов тела

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост сына женщины Дмитрия в соцсети.

После пожара женщину в течение 5 дней пытались спасти врачи.

"Мама отошла к Всевышнему. Спасибо всем за вашу помощь. Мы делали все, что могли", - написал Дмитрий Казаков.

Как известно, во время трагедии, дети, которые находились на улице, заметили, что мамы нет рядом. Старший сын женщины Дмитрий рассказал, что она вернулась в дом уже во время пожара. Вероятно, за документами. Когда он зашел в дом, он обнаружил там тело матери в огне. Женщине сделали операцию, однако спасти ее так и не удалось.

Пожар произошел в Днепре на улице Светлова. В доме воспитывали восемь приемных детей. Спасатели почти час тушили охваченный огнем трехэтажный дом. В результате происшествия дети не пострадали, а вот их мать получила 96% ожогов тела. По данным спасателей, огонь вспыхнул в комнате на третьем этаже в час ночи. Пожар распространился по всему дому. Детей представители соцслужбы забрали в приют. В доме неравнодушные люди убирали остатки сгоревших вещей.

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