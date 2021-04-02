Появились новые подробности убийства Маши Борисовой

Подробности резонансного преступления рассказали в программе "Один за всех" на СТБ.

Девочка же попросила себе подарок на 8 марта, но подарить ей его не успели.

"Днем 6 марта она забежала ко мне за зеркальцем и спросила, что я подарю ей на 8 марта. Она хотела плюшевого кота. Она меня поцеловала и сказала, что побежала к подружкам на улицу. Рано утром по дороге в школу и обратно она с братом ко мне заходила", – рассказал отец убитой девочки.

Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии житель села Счастливое Херсонской области ранее якобы приставал к 11-летнему мальчику.

Соседка подозреваемого Николая Наталья заявила, что он полтора года назад душил ее 11-летнего сына.

"Дима [сын] идет с канала. Он хотел зайти в подъезд, но перед ним стоял дядя Коля в пьяном виде и разговаривал с соседкой. Дима хотел пройти, но не получилось. Поэтому он решил подождать у подъезда", – рассказала женщина.

Тогда мама мальчика написала заявление в полицию, но правоохранители якобы просто провели с мужчиной профилактическую беседу и отпустили.

Напомним, тело девочки обнаружили 11 марта - оно было в мешке, брошенном в полуразрушенном сарае. При этом, ранее эту местность несколько раз прочесывали волонтеры, но ничего там не находили.

Полицейские установили предварительную причину смерти Маши - ее задушили. Правоохранители также показали фото с места обнаружения тела.

Напомним, поиски 7-летней девочки на Херсонщине закончились трагически: "Тело обнаружили в...".

Как сообщала Politeka, на Херсонщине четвертые сутки ищут 7-летнюю девочку, фото: «Мы все хотим найти ее живой».

Также Politeka писала, что ребенка могли похитить: харьковчане четвертый день ищут 7-летнюю девочку, детали.