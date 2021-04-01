На фан-странице украинской певицы Тины Кароль разместили довольно странный ролик

Так, в в Instagram 30 марта певица запечатлена сидящей на шее у телеведущего Славы Демина, передает Politeka.net.

Кароль исполнила отрывок припева песни "Скандал", массируя голову мужчины, находящуюся у нее между ног.

"Уже совсем скоро состоится премьера скандального альбома Тины Кароль!" – говорится в подписи к ролику.

К слову, на шоу "Голос країни" продолжают интриговать поклонников певцов Тины Кароль и Дана Балана

Уже продолжительное время ходят слухи о романе украинской певицы Тины Кароль и молдавского исполнителя Дана Балана.

Артисты всячески поддерживают информацию о романе, кокетничая на публике.

В этот раз Тина разместила кадры того, как она с Баланом бросаются друг к другу в объятия на шоу "Голос країни". Артист целовал и прижимался к Кароль.

На кадрах Тина в соблазнительном вечернем платье встречает своего коллегу, который в предыдущих сезонах был одним из тренеров "Голоса країни". Известно, что Дан появится в новых выпусках шоу в качестве помощника Кароль.

Напомним, Тина Кароль в кожаных ботфортах ошарашила вульгарной выходкой на камеру: "Да уж, зачесалось".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль распласталась на столе перед Дорофеевой, задрав ножки выше головы: "Хотите совместный трек?".

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