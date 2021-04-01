Ушел из жизни украинский врач-реаниматолог
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-страничке Луцкой городской клинической больницы.
Георгий Мих работал в медучреждении с 1985 года. В 1993 году присуждена научная степень кандидата медицинских наук.
"Коллектив Луцкой городской клинической больницы глубоко скорбит по поводу преждевременной смерти врача-анестезиолога отделения анестезиологии с палатами интенсивной терапии Георгия Артуровича Миха. Он был высококвалифицированным врачом, наставником молодых специалистов, отзывчивым и доброжелательным человеком", - говорится в сообщении.
Причина смерти медика не сообщается.
Кроме коллектива больницы, украинцы также выразил искренние соболезнования родным и близким покойного.
"Царство небесное, вечный покой! Человек с добрым сердцем к чужим бедам, врач от Бога", "Соболезнования семье. Жаль что такие хорошие Люди и профессионалы так рано ушли из жизни. Царство небесное, покойся с Богом", "Вечная память, тебе, Жорочка! Прекрасный человек! Очень жаль, что тебя уже нет среди нас! Спи спокойно, Богу тоже нужны лучшие!", - писали в комментариях под постом.
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