В Днепре женщина убила сожителя-тирана
Как передает Politeka.net, подробности произошедшего сообщила начальник отдела Ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУНП Анна Карпеченкова на своей страничке в Facebook.
Как передает Politeka.net, подробности произошедшего сообщила начальник отдела Ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУНП Анна Карпеченкова на своей страничке в Facebook.
По ее словам, 33-летняя женщина страдала от домашнего насилия на протяжении двух лет.
"Сожитель бил ее, унижал, запугивал, угрожал физической расправой. Как выяснилось, он имел наркозависимость...Неадекватные состояния бывали у него не всегда, периодами. Но последние полгода все чаще", - говорится в сообщении.
По ее словам, женщина всячески пыталась защититься, обращаясь полицию, но обходилось все только админпротоколами на тирана.
"Она отказалась в переезде в безопасное место. Не могла оставить дом и свою бабушку.
У нее есть 14-летняя дочь, которая страдала все это время не меньше своей матери. Обидчик выставлял ее из дома, угрожал, бил и толкал... Сегодня труп...Обидчика больше нет", - поделилась Карпеченкова.
Женщине сообщили о подозрении в совершении убийства. В ходе очередного конфликта она, защищаясь, нанесла мужчине травмы несовместимые с жизнью.
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