В Днепре женщина убила сожителя-тирана



Как передает Как передает Politeka.net , подробности произошедшего сообщила начальник отдела Ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУНП Анна Карпеченкова на своей страничке в Facebook.

По ее словам, 33-летняя женщина страдала от домашнего насилия на протяжении двух лет.





"Сожитель бил ее, унижал, запугивал, угрожал физической расправой. Как выяснилось, он имел наркозависимость...Неадекватные состояния бывали у него не всегда, периодами. Но последние полгода все чаще", - говорится в сообщении.

По ее словам, женщина всячески пыталась защититься, обращаясь полицию, но обходилось все только админпротоколами на тирана.

"Она отказалась в переезде в безопасное место. Не могла оставить дом и свою бабушку.

У нее есть 14-летняя дочь, которая страдала все это время не меньше своей матери. Обидчик выставлял ее из дома, угрожал, бил и толкал... Сегодня труп...Обидчика больше нет", - поделилась Карпеченкова.

Женщине сообщили о подозрении в совершении убийства. В ходе очередного конфликта она, защищаясь, нанесла мужчине травмы несовместимые с жизнью.