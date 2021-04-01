На Полтавщине в школе умер ребенок во время перемены

Как передает Politeka.net, подробности трагедии рассказали в сюжете НТН "Свідок" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Все произошло 30 марта, в одной из школ Лохвицкой общины.

12-летний ребенок вместе с друзьями шел на следующий урок, как вдруг перецепился и упал.

Мальчик сильно ударился головой о ступеньки, мальчик умер так и не придя в сознание.

Сейчас правоохранители выясняют, ребенок упал сам, или его кто-то толкнул.

Правоохранители открыли уголовное производство, и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

"Когда я приехала в школу, то уже стояла скорая помощь и полиция. Когда зашла в школу то мальчик уже был мертв... В то время спасали родителей. Они с учителями были в шоковом состоянии, все были в шоке",- поделилась сельская староста.

Ранее мы рассказывали, что на Ивано-Франковщине умер новорожденный ребенок, от которого отказалась мать.

Замотанного в одеяло малыша нашла местная жительница и сразу же обратилась к правоохранителям.

Мать, которую уже задержали, свой поступок объяснить не смогла.

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