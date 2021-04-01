На Полтавщине в школе умер ребенок во время перемены
Как передает Politeka.net, подробности трагедии рассказали в сюжете НТН "Свідок" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Все произошло 30 марта, в одной из школ Лохвицкой общины.
12-летний ребенок вместе с друзьями шел на следующий урок, как вдруг перецепился и упал.
Мальчик сильно ударился головой о ступеньки, мальчик умер так и не придя в сознание.
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Сейчас правоохранители выясняют, ребенок упал сам, или его кто-то толкнул.
Правоохранители открыли уголовное производство, и назначили судебно-медицинскую экспертизу.
"Когда я приехала в школу, то уже стояла скорая помощь и полиция. Когда зашла в школу то мальчик уже был мертв... В то время спасали родителей. Они с учителями были в шоковом состоянии, все были в шоке",- поделилась сельская староста.
Ранее мы рассказывали, что на Ивано-Франковщине умер новорожденный ребенок, от которого отказалась мать.
Замотанного в одеяло малыша нашла местная жительница и сразу же обратилась к правоохранителям.
Мать, которую уже задержали, свой поступок объяснить не смогла.
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Как сообщала Politeka, харьковские волонтеры больше 4-х дней искали 7-летнюю девочку, детали.
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