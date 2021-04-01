На Львовщине мужчина подорвал себя гранатой и погиб на месте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Так, по данным полиции, от травм, полученных в результате взрыва, скончался 47-летний житель одного из сел Львовского района, во дворе которого произошло событие.

Трагедия случилась в среду, 31 марта. В полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел Львовского района произошел взрыв, в результате которого пострадал человек.

Как установили правоохранители, в результате взрыва телесные повреждения получил 47-летний местный житель, во дворе которого произошло событие. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Предварительно установлено, что взорвалась, вероятно, боевая ручная граната РГД-5.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с примечанием "самоубийство" и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

"Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы-правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также происхождение боеприпаса", - говорится в сообщении.

Издание ZAXID.NET, ссылаясь на собственные источники в полиции, сообщает, что когда произошел взрыв, мужчина был на улице. В кармане его брюк была взорвавшаяся боевая граната. Мужчине оторвало ногу, а уже через несколько минут он умер.

Известно, что погибший проживал с отцом, был холост и детей у него не было. Спиртным не злоупотреблял и вел спокойный образ жизни. Ранее служил в зоне АТО на Донбассе.

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