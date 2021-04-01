На Закарпатье подростки избили участника боевых действий на Донбассе

Как передает Politeka.net, подробностями и кадрами инцидента поделились в отделе коммуникаций полиции области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Все произошло ночью, 30 марта, в одном из местных супермаркетов.

По словам участника АТО, у него возник спор с двумя незнакомыми подростками, которые ударили его камнем. После этого дети побежали за поддержкой к своим старшим товарищам и избили мужчину.

У пострадавшего диагностировали перелом челюсти, ушиб волосистой части головы и травмы мягких тканей головы.

Просмотрев камеры наблюдения, правоохранители выяснили, что нападавшими были 14-ти и 17-летние местные жители.

Сейчас следователи предоставили потерпевшему направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы.

Максимальное наказание, которое грозит нападавшим, является лишения свободы сроком до 3 лет.

Ранее мы рассказывали, что на Одесчине задержали двоих парней 12 и 13 лет. Детей подозревают в жестоком избиении бездомного, в результате которого тот умер.

Подростки рассказали, что с мужчиной они поссорились из-за булочки, которые тот не захотел для них попросить у людей.

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