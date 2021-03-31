На Полтавщине в школе умер ребенок

Как передает Politeka.net, о произошедшем рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

12-летний мальчик скончался во время перемены.

Тело школьника отправили на экспертизу, которая и установит причину смерти.

Сейчас полиция изучает медицинскую карту погибшего и опрашивает свидетелей произошедшего.

Правоохранителя уже удалось выяснить, что мальчик ничем не болел. По словам родителей, последнее время он на здоровье не жаловался.

Ранее мы рассказывали, что во Львовской области умерла 11-летняя Вероника Гащак.

По рассказам учителей и родителей, девочка отличалась любовью к спорту и крепким здоровьем.

Одноклассники вспоминают, что Вероника была активным и хорошим человеком.

Ее состояние резко ухудшилось и она скончалась в реанимации. Как сообщили врачи, у Вероники диагностировали двустороннюю пневмонию.

Напомним, под Одессой подросток убил родного дядю.

Как сообщала Politeka, стали известны новые детали смерти юной спортсменки в Харькове.

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