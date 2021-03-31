На Полтавщине в школе умер ребенок
Как передает Politeka.net, о произошедшем рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
12-летний мальчик скончался во время перемены.
Тело школьника отправили на экспертизу, которая и установит причину смерти.
Сейчас полиция изучает медицинскую карту погибшего и опрашивает свидетелей произошедшего.
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Правоохранителя уже удалось выяснить, что мальчик ничем не болел. По словам родителей, последнее время он на здоровье не жаловался.
Ранее мы рассказывали, что во Львовской области умерла 11-летняя Вероника Гащак.
По рассказам учителей и родителей, девочка отличалась любовью к спорту и крепким здоровьем.
Одноклассники вспоминают, что Вероника была активным и хорошим человеком.
Ее состояние резко ухудшилось и она скончалась в реанимации. Как сообщили врачи, у Вероники диагностировали двустороннюю пневмонию.
Напомним, под Одессой подросток убил родного дядю.
Как сообщала Politeka, стали известны новые детали смерти юной спортсменки в Харькове.
Также Politeka писала, Украину всколыхнула волна отравлений среди подростков.