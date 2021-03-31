На Черкащине гражданин Израиля выстрелил в своего соотечественника
Об этом, со ссылкой на свои источники, сообщает "Обозреватель".
Инцидент произошел 28 марта в Умани.
По предварительной информации, между мужчинами произошёл конфликт и одни из них ранил своего собеседника в ногу. Правоохранители обнаружили на месте две гильзы от патронов травматического действия.
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Инцидент квалифицировали как хулиганство.
Ранее мы сообщали, что паломники-хасиды несколько дней пытались пересечь белорусско-украинскую границу и попасть в Умань на Рош ха-Шан, но из-за карантинных ограничений их не пропускали.
Во время пребывания на границе, более тысячи хасидовразвели серьезный беспорядок на месте своего вынужденного пребывания.
Тогда паломникам так и не удалось попасть на территорию Украины.
Напомним, в Умань стянули полицию со всей Украины, ситуация накаляется.
Как сообщала Politeka, хасиды превратили Умань в маленький Израиль.
Также Рoliteka сообщала, что мэр Умани решил заблокировать въезды в город и пригрозил Зеленскому.