На Черкащине гражданин Израиля выстрелил в своего соотечественника

Об этом, со ссылкой на свои источники, сообщает "Обозреватель".

Инцидент произошел 28 марта в Умани.

По предварительной информации, между мужчинами произошёл конфликт и одни из них ранил своего собеседника в ногу. Правоохранители обнаружили на месте две гильзы от патронов травматического действия.

Инцидент квалифицировали как хулиганство.

Ранее мы сообщали, что паломники-хасиды несколько дней пытались пересечь белорусско-украинскую границу и попасть в Умань на Рош ха-Шан, но из-за карантинных ограничений их не пропускали.

Во время пребывания на границе, более тысячи хасидовразвели серьезный беспорядок на месте своего вынужденного пребывания.

Тогда паломникам так и не удалось попасть на территорию Украины.

Напомним, в Умань стянули полицию со всей Украины, ситуация накаляется.

Как сообщала Politeka, хасиды превратили Умань в маленький Израиль.

Также Рoliteka сообщала, что мэр Умани решил заблокировать въезды в город и пригрозил Зеленскому.