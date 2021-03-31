На место происшествия немедленно направились спасатели 15 Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв по вызову, бойцы ГСЧС с помощью спасательной веревки спустились в колодец, достали девочку и передали ее медикам, а дальше вытащили женщину", - говорится в сообщении.

К счастью, женщина и ребенок остались живы. Лишь маленькая девочка сломала ногу.