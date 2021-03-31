На Хмельниччине спасатели достали из 17-матрового колодца женщину с ребенком
Как передает Politeka.net, подробности произошедшего рассказали на Facebook-страничке МВД Украины.
Инцидент произошел вечером, 30 марта. Спасателям сообщили, что в одном из местных послелков в колодец упал пятилетний ребенок и его мать.
Как передает Politeka.net, подробности произошедшего рассказали на Facebook-страничке МВД Украины.
Инцидент произошел вечером, 30 марта. Спасателям сообщили, что в одном из местных послелков в колодец упал пятилетний ребенок и его мать.
На место происшествия немедленно направились спасатели 15 Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв по вызову, бойцы ГСЧС с помощью спасательной веревки спустились в колодец, достали девочку и передали ее медикам, а дальше вытащили женщину", - говорится в сообщении.
К счастью, женщина и ребенок остались живы. Лишь маленькая девочка сломала ногу.
"По словам женщины, ее ребенок упал в заброшенный колодец. Увидев это, мать бросилась за девочкой", - рассказали в МВД.
Ранее мы сообщали о подобном инциденте в Одесской области.
Там 7-летняя девочка, играя во дворе дома, упала в колодец. Ребенка удалось спасти: ее доставили в больницу с травмой позвоночника.
Напомним, семейная пара бросилась в огонь ради спасения дома от пожара: спасатели пытались сделать все возможное.
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Как сообщала Politeka, в колодце обнаружили тело человека: трагические подробности на Одесчине.
Также Politeka писала, что трагедия под Киевом оборвала жизнь целой семьи, что известно: "Среди погибших - ребенок".