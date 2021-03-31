На Ивано-Франковщине умер новорожденный ребенок, от которого отказалась мать

Как передает Politeka.net, подробности вопиющего инцидента рассказали на Facebook-страничке полиции области.

Замотанного в одеяло ребенка нашла местная жительница и сразу же обратилась к правоохранителям.

"На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа, работники ювенальной превенции. Новорожденного мальчика медики доставили в медицинское учреждение. К сожалению, по дороге в больницу ребенок умер", - сообщили в полиции.

полиция, ДТП, план перехват

Правоохранителя удалось найти мать ребенка, но 39-летняя женщина не может объяснить свой поступок.

Ей сообщили о подозрении, вскоре суд изберет меру пресечения.

Популярные статьи сейчас

С пальца Ани Лорак исчезло кольцо от любовника, чем обернулось примирение с экс-мужем: "Отправная точка..."

Дженнифер Лопес в ковбойской шляпе избавилась от одежды, заставив мужчин нервничать: горячие кадры

С пальца Ани Лорак исчезло кольцо от любовника, чем обернулось примирение с экс-мужем: "Отправная точка..."

Пасха-2021: сколько выходных ждет украинцев в этом году

Пугачева со сцены сообщила , что случилось с ее подругой Лаймой Вайкуле: "Алла, у меня горе"
Показать еще

скорая в Одессе

Ранее мы рассказывали, что на Херсонщине нашли мертвым новорожденного ребенка.

Все началось со звонка медсестры местной больницы к правоохранителям. При осмотре женщины врачи выяснили, что она была на 33 недели беременности, но ребенка при ней не было.

Полицейские направились к месту жительства роженицы и в уличном туалете обнаружили тело новорожденного мальчика.

Ранее мы писали, что поиски 7-летней девочки на Херсонщине закончились трагически: "Тело обнаружили в..." .

Как сообщала Politeka, харьковские волонтеры больше 4-х дней искали 7-летнюю девочку, детали.

Также Politeka писала, что маленький харьковчанин оставил записку перед исчезновением, фото.