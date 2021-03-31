На Ивано-Франковщине умер новорожденный ребенок, от которого отказалась мать
Как передает Politeka.net, подробности вопиющего инцидента рассказали на Facebook-страничке полиции области.
Замотанного в одеяло ребенка нашла местная жительница и сразу же обратилась к правоохранителям.
"На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа, работники ювенальной превенции. Новорожденного мальчика медики доставили в медицинское учреждение. К сожалению, по дороге в больницу ребенок умер", - сообщили в полиции.
Правоохранителя удалось найти мать ребенка, но 39-летняя женщина не может объяснить свой поступок.
Ей сообщили о подозрении, вскоре суд изберет меру пресечения.
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Все началось со звонка медсестры местной больницы к правоохранителям. При осмотре женщины врачи выяснили, что она была на 33 недели беременности, но ребенка при ней не было.
Полицейские направились к месту жительства роженицы и в уличном туалете обнаружили тело новорожденного мальчика.
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