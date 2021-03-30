На Днепропетровщине мужчина узнал, что по документам мертв
Как передает Politeka.net, свою историю Богдан Власюк с Каменского рассказал в сюжете "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Мужчина попал в жуткое ДТП еще три года назад. После аварии он пробыл несколько дней в коме, а после - месяцы реабилитаций.
"Мотоцикл ехал на скорости 154 км/ч и сбил меня. Я летел 19 метров и остался жив...", - поделился Богдан.
По его словам, о своей "смерти" он узнал спустя год после аварии.
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Об этом ему сообщила мать, которая обратилась в Пенсионный фонд.
"Одна там самая главная руководительница говорит: вы чего здесь кино рассказываете? Вы знаете, что сын ваш умер... Да он, говорю, живой", - рассказала женщина.
В заключении врачей было сказано, что его смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг.
Ранее мы рассказывали о похожем случае на Полтавщине.
Константин Джеджера из села Полтавской области оказался "похороненным" при жизни. О своей "смерти" мужчина узнал когда его остановила полиция за нарушение ПДД.
Кроме того, он нашел и свою могилу, но, как оказалось, на том месте был погребен его брат.
Врачи рассказали, что когда больного доставили в больницу, он назвал данные своего брата Константина, а на утро скончался.
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