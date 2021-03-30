В Украине провели в последний путь погибших под Шумами бойцов ВСУ



В результате обстрела наших позиций 26 марта Украина потеряла четверых защитников.





С 27-летним Максимом Абрамовичн попрощались в его родном городе Дубровица на Ровенщине. На траурной церемонии присутствовали сотни горожан, побратимов, родственников, друзей и близких.



Абрамовича хоронили со всеми воинскими почестями.

Кадры прощаний публикует "Суспільне".





Сапера бригады, Сергея Барнича, провели в последний путь в городе Калуш.

Также не Днепропетровщине попрощались с Сергеем Гайченко.

Все трое погибших воинов, которых похоронили 30 марта, были бойцами 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон, который позволит в течение суток привлекать на службу резервистов в особый период без объявления мобилизации.

Вместо военных комиссариатов законом предусматривается создать территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Также законом вводится новый вид военной службы, службы по призыву лиц из резервистов в особый период.

Напомним, что Украина понесла невосполнимые потери на Донбассе: в ВСУ сообщил горестную весть.

Как сообщала Politeka, Украина оплакивает 30-летнего бойца ВСУ, фото и трагические подробности: "Пожертвовал своей жизнью...".

Также Politeka писала, что враг атаковал украинского воина прямо на позиции ВСУ, кадры: "бросился на солдата и порезал...".