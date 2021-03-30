Мужчина убил своего товарища, потому что тот не верил, что он способен на такой шаг

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Вартові еспресо".

Так, в Черниговской области мужчина зарезал товарища, потому что тот не верил, что он способен на убийство.

По данным полиции, 27 марта около 12 часов они получили сообщение о том, что в квартире в Козельце обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа ГУНП в Черниговской области.

Отмечается, что потерпевший во время застолья имел неосторожность сказать своему знакомому, что он не сможет убить человека. Эти слова по какой-то причине изрядно задели 40-летнего жителя Киева, поэтому он нанес дедушке удар ножом в шею, а как понял, что последний умер - связал, замотал тело и пытался вынести на мусорку. Потом житель столицы понял, что самостоятельно не справится и спрятал труп в вещах.

Известно, что потерпевший с февраля этого года находился в розыске как без вести пропавший.

Убийцу удалось задержать меньше чем за сутки в Киеве. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. По данным правоохранителей, киевлянину грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

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