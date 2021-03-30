Оборвались жизни украинских супругов, которые воспитывали 13



Как передает Politeka.net, трагическая новость всколыхнула всю страну 29 марта.

В столичной больнице из-за коронавируса ушла из жизни Диана Родикова, а неделей ранее скончался ее муж Владимир.

Семья, в которой было 13 детей (пятерых родных и восемь приемных), переехала в Киев с Донбасса из-за начала вооруженного конфликта.

В Киевской ОГА сообщили, что дети сначала были направлены в Киевской областной детской больницы. Сейчас они устроены в Киевский областной центр социально-психологической реабилитации детей "Сезенков".

После прохождения социально-психологической реабилитации Служба по делам детей и семьи Киевской облгосадминистрации примет решение об их дальнейшего устройства, максимально способствуя, чтобы они остались вместе.

Также ранее сообщалось, что старшая дочь Владимира и Дианы и ее муж решили взять опекунство над детьми. Они намерены выкупить дом, который предоставлялся их семье, однако для этого пара планирует открыть сбор средств.

Отметим, что за прошедшие сутки, 29 марта, в Украине коронавирус диагностировали у 10 533 человек, госпитализировали 2 597 украинцев, умерли 286 больных, выздоровели 3 576 человек.

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